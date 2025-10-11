Manisa 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz ortalama sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 13°C bekleniyor. Gündüz 22°C, akşam 19°C ve gece 13°C sıcaklıklar tahmin ediliyor. Rüzgar doğu yönünden esecek. Sabah hızı 8 km/s, gündüz 11 km/s, akşam 10 km/s ve gece 8 km/s olacak. Nem oranı sabah %86, gündüz %51, akşam %62 ve gece %82 seviyesinde olacak. Basınç değerleri sabah 1006 hPa, gündüz 1005 hPa, akşam 1004 hPa ve gece 1002 hPa olarak ölçülecek.

12 Ekim Pazar günü hava sıcak ve az bulutlu olarak devam edecek. Gündüz sıcaklığın 22°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 13 Ekim Pazartesi günü hava güneşli olacak. Günlük ortalama sıcaklık 21.5°C olarak öngörülüyor. 14 Ekim Salı günü de hava güneşli devam edecek. Gündüz sıcaklığın 22.5°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hafif, nefes alabilen giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabileceğinden bol su içmek önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Rüzgar hızı düşük seviyelerde olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlarken rüzgar etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Nem oranının yüksek olması nedeniyle astım ve alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları önemlidir.