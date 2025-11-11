HABER

Manisa 11 Kasım Salı hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 11 Kasım 2025 Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı ise %66 ile %96 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 12 km/saat olarak hissedilecek. Çarşamba gününden itibaren parçalı bulutlu ılıman hava etkili olacak. Hava koşullarındaki değişiklikler için hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak günlerinde uygun kıyafet seçimi ve trafik güvenliğine dikkat edilmelidir. İşte detaylar...

Manisa'da 11 Kasım 2025 Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık en düşük 12°C, en yüksek 20°C civarında olacak. Nem oranı %66 ile %96 arasında değişecek. Rüzgarın hızı 12 km/saat civarında hissedilecek.

Hafta ortasından itibaren hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 12 Kasım Çarşamba gününden itibaren parçalı bulutlu ve ılıman hava etkili olacak. Sıcaklık 11°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %64 ile %96 arasında olacak. Rüzgar hızı ise 8 km/saat civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışların etkili olacağı günlerde dışarıda vakit geçirecekler su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmelidir. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Seyahat planlarına ek süreler eklemek önemlidir. Araçların lastik ve fren sistemlerinin kontrol edilmesi faydalı olacaktır. Hafta ortasında beklenen ılıman hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun kıyafetler seçmek keyifli olacaktır.

hava durumu Manisa
