Manisa 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 36°C civarında seyrederken, gece sıcaklıkları 20°C'ye düşecek. Rüzgar hızı 20 km/saat civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Gündoğumu saati 05:55, günbatımı saati ise 20:36 olarak öngörülüyor.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 12 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 36°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklık 20°C'ye düşecek. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklık 38°C'ye yükselebilir. 14 Temmuz Pazartesi günü sıcaklığın 38°C civarında olması öngörülüyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları 20-28 km/saat arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşulları altında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Yüksek sıcaklık saatlerinde açık hava etkinliklerini sınırlamak ve serin ortamlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak, uygun koruyucu giysiler giymek faydalıdır. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak da önemlidir. Evlerde, özellikle üst katlarda, serinletici önlemler almak ve hava akışını sağlamak iç mekanlarda daha rahat bir ortam yaratır. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri uygulamak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.