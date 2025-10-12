Manisa 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 15°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden 9 km/saat hızla esecek. Nem oranı %86 civarında tahmin ediliyor.

13 Ekim Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar 7,8 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

14 Ekim Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %56 civarında olacak. Rüzgar ise 3 km/saat hızla esecek.

15 Ekim Çarşamba günü de hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 13,7°C ile 25,6°C arasında değişecek. Nem oranı %67 civarında olacak. Rüzgar 4,7 km/saat hızla esecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. 13 Ekim'de hava kapalı ve bulutlu olacak. Bu gün için hazırlık yapmanız faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda ceket bulundurmak iyi bir fikirdir. Rüzgarın hızı düşük olacak. Bu nedenle serinlik endişesi yaşamayın.

Nem oranının yüksek olduğu 12 Ekim'de terleme hissedebilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumak önemlidir. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını dikkate almanız faydalı olacaktır. Uygun kıyafet ve ekipman seçimi, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.