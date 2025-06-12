Manisa 12 Haziran Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığının 36°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 19°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalarına yaklaşıldığında Manisa'nın tipik hava koşullarını yansıtmaktadır.

13 Haziran Cuma günü 35°C, 14 Haziran Cumartesi günü 33°C ve 15 Haziran Pazar günü 30°C civarında hava sıcaklıkları öngörülmektedir. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Yağış ihtimali ise düşük olacaktır.

Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen göstermek gerekir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle bu gruptaki kişilerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Evlerde ve iş yerlerinde yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Klimaların düzenli bakımları yapılmalı, iç mekanlarda serinletici önlemler alınmalıdır.

Sıcak hava dalgaları enerji tüketimini artırabilir. Bu da elektrik kesintilerine yol açabilir. Gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması ve enerji verimli ürünlerin kullanılması önemlidir. Su kaynaklarını korumak adına su israfından kaçınılmalı, su tüketimi bilinçli şekilde yapılmalıdır.

Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, kalp ve damar hastalıkları olanların düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları önemlidir. Doktor tavsiyelerine uyulması da gereklidir. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, bireylerin ve toplumun sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.