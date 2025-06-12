HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 12 Haziran Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Manisa 12 Haziran Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığının 36°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 19°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalarına yaklaşıldığında Manisa'nın tipik hava koşullarını yansıtmaktadır.

13 Haziran Cuma günü 35°C, 14 Haziran Cumartesi günü 33°C ve 15 Haziran Pazar günü 30°C civarında hava sıcaklıkları öngörülmektedir. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Yağış ihtimali ise düşük olacaktır.

Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen göstermek gerekir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle bu gruptaki kişilerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Evlerde ve iş yerlerinde yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Klimaların düzenli bakımları yapılmalı, iç mekanlarda serinletici önlemler alınmalıdır.

Sıcak hava dalgaları enerji tüketimini artırabilir. Bu da elektrik kesintilerine yol açabilir. Gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması ve enerji verimli ürünlerin kullanılması önemlidir. Su kaynaklarını korumak adına su israfından kaçınılmalı, su tüketimi bilinçli şekilde yapılmalıdır.

Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, kalp ve damar hastalıkları olanların düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları önemlidir. Doktor tavsiyelerine uyulması da gereklidir. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, bireylerin ve toplumun sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Toplumdan dışlanmaya götüren koku...Toplumdan dışlanmaya götüren koku...
Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldıMezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sane resmen G.Saray'da! F.Bahçe de istemişti, Sarı-Kırmızılılar'ı seçme nedenini açıkladı

Sane resmen G.Saray'da! F.Bahçe de istemişti, Sarı-Kırmızılılar'ı seçme nedenini açıkladı

Kabineyle ilgili yeni kulis! Bu kez köklü değişiklik geliyor

Kabineyle ilgili yeni kulis! Bu kez köklü değişiklik geliyor

'Cezalar iptal edilebilir' Radarlar çok tartışılmıştı! Dikkat çeken çıkış geldi

'Cezalar iptal edilebilir' Radarlar çok tartışılmıştı! Dikkat çeken çıkış geldi

İsrail yakalayana 750 bin dolar verecek! Lakabı: ‘Kassam'ın Hayaleti’

İsrail yakalayana 750 bin dolar verecek! Lakabı: ‘Kassam'ın Hayaleti’

Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı

Mezarlık skandalı! Yakınlarının yanına gittiler, gördükleriyle dünyaları başına yıkıldı

Hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar

Hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.