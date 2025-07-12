Manisa 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 20°C'ye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar hızı 27 km/saat civarında olacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 37°C'ye yükselebileceği ifade ediliyor. 14 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklıkların 41°C'ye çıkması öngörülüyor. Bu dönemde de yağış ihtimali yok. Rüzgar hızları 20-28 km/saat arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşulları altında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Yüksek sıcaklık saatlerinde açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalıdır. Serin ortamlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve uygun koruyucu giysiler giymek gereklidir. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içmek gerekir. Ayrıca, ağır yemeklerden kaçınmak da önemlidir. Evlerde, özellikle üst katlarda, serinletici önlemler almak önem taşır. Hava akışını sağlamak iç mekanlarda daha rahat bir ortam yaratır. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri uygulamak sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.