Manisa 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34°C civarında, gece ise 18°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %45, gece ise %72 civarında olacak. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin son günlerine denk geldiğinden normal kabul edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 14 Eylül Pazar günü sıcaklığın 35°C'ye kadar yükselebileceği, 15 Eylül Pazartesi günü ise 32°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 16 Eylül Salı günü sıcaklıkların 31°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu dönemde hava koşullarının genel olarak sıcak ve güneşli olması öngörülüyor.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla geleceğinden, ultraviyole (UV) ışınları daha yoğun olacaktır. Bu durum cilt kanseri riskini artırabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve uygun giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da gereklidir.

Sıcak hava koşulları tarım faaliyetlerini de etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve bitkilerin su ihtiyacını karşılamaları gerekmektedir. Sıcak havalarda orman yangınları riski artabileceğinden, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle, bu gruptaki kişilerin serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları ve düzenli olarak su içmeleri önerilir.