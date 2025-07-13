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Manisa 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da, 13 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları 19°C civarında seyredecektir. Rüzgar hafif esecek. Yağış ihtimali bulunmamaktadır.

Manisa 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 41°C'ye ulaşabilir. 15 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 41°C civarında seyredecektir. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra daha belirgin hale gelecektir.

Sıcak hava koşulları, hem insanlar hem de çevre için zorluklar yaratabilir. İnsanların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Su tüketiminin artırılması gerekir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetlerin tercih edilmesi de önem taşımaktadır. Tarım ürünlerinin sulama ihtiyaçları artacaktır. Su kaynaklarının verimli kullanılması gereklidir. Sıcak hava koşulları, enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle enerji tasarrufu önlemleri alınması faydalı olacaktır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi beklenmektedir. Bu koşullara karşı hazırlıklı olmak, hem bireylerin hem de toplumun sağlığı ve refahı için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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