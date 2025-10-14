HABER

Manisa 14 Ekim Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 14-17 Ekim 2025 tarihleri arasında hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklıkları 23-27°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları 13-13°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %44-68 arasında dalgalanacak ve rüzgar hızı ise 2.08-12 km/saat arasında değişecek. Özellikle 16 Ekim'de beklenen hafif yağmur için hazırlıklı olmak faydalı. Açık hava etkinliklerine yönelik uygun koşullar dikkat çekiyor.

Hazar Gönüllü

Manisa'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C civarında, gece ise 13°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %68 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 12 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün sunuyor.

15 Ekim Çarşamba günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıkların 24°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %44 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 2.08 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

16 Ekim Perşembe günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar yine 24°C civarında bekleniyor. Nem oranı %55 seviyelerine ulaşacak. Rüzgar hızı 2.23 km/saat olarak tahmin ediliyor.

17 Ekim Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların 27°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %50 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 5.4 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Bu günlerde hava koşullarında değişkenlik olabileceği unutulmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi muhtemeldir. Özellikle 16 Ekim Perşembe günü beklenen hafif yağmura karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerektiğinde yanınızda şemsiye bulundurmak, olası rahatsızlıkları önleyebilir. Rüzgar hızlarının düşük olacağı günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacaktır. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak gerekir. Güncel hava raporlarını takip etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.

