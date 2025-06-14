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Manisa 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 14 Haziran Cumartesi hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Manisa 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 18°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

15 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. 16 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 32°C'ye yükselecek. Bu artış, yazın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların daha da yükselmesi beklentisini güçlendiriyor. 17 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 34°C'ye ulaşması öngörülüyor. 18 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 35°C'ye çıkması bekleniyor. Bu sıcaklıklar özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bazı önlemler almak önemlidir. Günün en sıcak saatlerinde, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bu, vücudunuzun serin kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak ve şapka takmak da önemlidir. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabileceğini unutmamak gerekir. Bu grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse daha serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır. Sıcak hava dalgaları sırasında hava kirliliği seviyelerinin arttığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Hassas grupların açık hava aktivitelerini sınırlamaları önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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