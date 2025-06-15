Manisa 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa günü 31°C civarında sıcaklıklarla geçecektir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 16 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 31°C, 17 Haziran Salı günü 34°C ve 18 Haziran Çarşamba günü 36°C'ye ulaşması tahmin ediliyor.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde, doğrudan güneş ışığından kaçınmak hayati önem taşır. Bol su tüketmek de gereklidir. Tarım sektöründe çalışanlar, güneşin en yoğun olduğu saatlerde işleri sınırlamalıdır. Uygun koruyucu giysiler de kullanılmalıdır.

Sıcaklıkların artması, su kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılar. Enerji tüketimini artırmamak için önlemler alınmalıdır. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Bu nedenle, ormanlık alanlarda dikkatli olunmalı ve yangın güvenliği kurallarına uyulmalıdır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Bireylerin ve toplulukların sağlık ve güvenliğini korumak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.