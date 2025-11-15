HABER

Manisa 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece ise 4°C seviyelerinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artarak 22°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı %73 olarak ölçülüyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, kat kat giyinmeli ve güneş kremini unutmamalıdır. Bu önlemler, hem soğuktan korunmayı hem de cilt sağlığını destekleyecektir.

Cansu Akalp

Manisa'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 16°C civarında kalacak. Gece sıcaklıkların 4°C olması bekleniyor. Nem oranı %73 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 3.3 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:52, gün batımı saati 17:57 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 16 Kasım Pazar günü sıcaklık 19°C'ye yükselecek. 17 Kasım Pazartesi günü ise sıcaklık 21°C olacak. 18 Kasım Salı günü sıcaklıklar 22°C'ye ulaşacak. Bu sürede hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Hava koşullarının böyle olması dışarıda vakit geçirmek isteyenler için iyi bir fırsat sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu durumda dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Soğuktan korunmak için bu önlemi almak önemli. Güneş ışığını değerlendirmek isteyenler için güneş kremi kullanmak gereklidir. Cilt koruması açısından bu bir zorunluluktur.

Sonuç olarak Manisa'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü ve takip eden günlerde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C ile 22°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 4°C ile 7°C arasında seyredecek. Bu dönemde uygun giyinmek ve güneş ışığından koruma sağlamak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

