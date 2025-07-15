Manisa 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu dikkat çekici. Yüksek sıcaklık ve düşük nem oranları var. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 23°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 8.2 km hızla esecek. Nem oranı %23 seviyelerinde olacak. Bu koşullar, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 38°C olması bekleniyor. 17 Temmuz Perşembe günü ise yine 38°C civarında bir sıcaklık öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının cilt üzerindeki zararlı etkilerini en aza indirmek önemlidir. Koruyucu giysiler giymek ve güneş kremi kullanmak gereklidir. Ayrıca, bol su tüketmek vücudun susuz kalmasını önler. Aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda bulunmak da faydalıdır. Dışarıda vakit geçirecekler için, güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak veya iç mekanlarda bulunmak önerilir. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.