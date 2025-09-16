HABER

Manisa 16 Eylül Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Manisa 16 Eylül Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Manisa'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 32°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 15°C ile 19°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 16-20 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı gündüz %46, akşam %52 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 17 Eylül Çarşamba günü sıcaklıklar 33°C'ye kadar çıkabilir. 18 Eylül Perşembe günü sıcaklık 29°C civarında olacak. 19 Eylül Cuma ve 20 Eylül Cumartesi günleri de güneşli ve sıcak hava koşulları bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak da cilt sağlığını korumak açısından faydalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak, gerektiğinde dinlenmek, vücut sağlığını korumaya destek olur.

hava durumu Manisa
