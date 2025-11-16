HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava koşulları sakin ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C civarında seyredecekken, gece 5°C'ye düşecek. Az bulutlu geçen hava durumu, yağış beklenmediği için açık hava etkinlikleri için idealdir. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. Yetkililer uygun giyinmenin ve güneş koruyucu kullanmanın önemini vurguladı. Bu dönem, açık hava aktiviteleri için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Manisa 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava koşulları sakin ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 5°C'ye kadar düşecek. Hava az bulutlu geçecek. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 21°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 8°C olacak. Salı günü gündüz 21°C, gece 9°C olacak. Hava parçalı bulutlu geçecek. Yağış yok.

Bu dönemde hava koşulları sakin ve ılıman olacak. Gündüz açık hava etkinliklerine uygun bir dönem olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava hakim olacak. Uygun giyinmek faydalı olacaktır. Gündüzleri güneşli hava nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Güneş koruyucu kullanılması önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O bölgeyi kar kaplayacak! 3 ile sarı kodlu uyarı: Çok fena geliyorO bölgeyi kar kaplayacak! 3 ile sarı kodlu uyarı: Çok fena geliyor
Ankara'da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken 'Baltuzağı' ve 'Balkız' detayıAnkara'da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken 'Baltuzağı' ve 'Balkız' detayı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.