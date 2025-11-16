Manisa 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava koşulları sakin ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 5°C'ye kadar düşecek. Hava az bulutlu geçecek. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 21°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 8°C olacak. Salı günü gündüz 21°C, gece 9°C olacak. Hava parçalı bulutlu geçecek. Yağış yok.

Bu dönemde hava koşulları sakin ve ılıman olacak. Gündüz açık hava etkinliklerine uygun bir dönem olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava hakim olacak. Uygun giyinmek faydalı olacaktır. Gündüzleri güneşli hava nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Güneş koruyucu kullanılması önerilir.