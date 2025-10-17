Manisa 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında, gece ise 13°C seviyelerine inecek. Nem oranı %68 civarında tahmin ediliyor.

18 Ekim Cumartesi günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22.7°C, gece ise 11.6°C civarında olacak. 19 Ekim Pazar günü hava koşulları değişken hale gelecek. Yer yer bulutlanma yaşanması bekleniyor. 20 Ekim Pazartesi günü ise yağmur geçişleri olabileceği öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir. Dışarıda vakit geçirecekler, uygun giysiler seçmelidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde, su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler hazırlamak önemlidir. Hava koşullarına göre trafik ve ulaşım durumları değişebilir. Planlarını buna göre düzenlemek akıllıca olacaktır.