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Manisa 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 17 Haziran 2025 salı hava durumu güneşli ve açık olacak.

Manisa 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 34°C, düşük sıcaklık ise 17°C olarak bekleniyor. 18 Haziran Çarşamba günü 35°C, 19 Haziran Perşembe günü 36°C ve 20 Haziran Cuma günü 37°C'lik yüksek sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Yüksek sıcaklıklar insan sağlığına olumsuz etkiler yapabilir. Güneşten korunmak ve bol su tüketimi önemlidir. Tarım sektöründe çalışanlar, güneşin en etkili olduğu saatlerde gölgede kalmalıdır. Uygun koruyucu giysiler giymeleri önerilir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceği unutulmamalıdır. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, uygun kıyafetler giymelidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları önemlidir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Hem kişisel sağlık hem de tarım faaliyetlerinin verimliliği için gerekli önlemler almak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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