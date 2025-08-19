HABER

Manisa 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu dikkat çekici.

Çiğdem Sevinç

Manisa'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu dikkat çekici. Yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli kalacak. En yüksek sıcaklık 37°C, en düşük sıcaklık ise 20°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı bir hava koşulu oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 20 Ağustos Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 36°C, en düşük sıcaklık ise 18°C civarında ölçülecek. 21 Ağustos Perşembe günü sıcaklıklar daha da artacak. En yüksek 38°C, en düşük 19°C seviyelerine ulaşacak. 22 Ağustos Cuma günü en yüksek sıcaklık 40°C'ye çıkacak. En düşük sıcaklık ise 20°C civarında kalacak. Artan sıcaklıklar, açık alanda çalışanlar ve fiziksel aktivite yapanlar için risk oluşturabilir.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda olunmamalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Şapka takmak da cilt sağlığını korur. Sıcak havanın etkisini azaltmak için serin ortamlarda bulunmak faydalıdır. Klima veya vantilatör gibi cihazlar kullanılabilir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

