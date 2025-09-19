Manisa 19 Eylül Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 19 Eylül 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları 14°C ile 28°C arasında değişecek. Gündüz saatlerinde rüzgarlı bir hava hakim olacak. Nem oranı %57 civarında olacak. Cumartesi günü hava sıcaklıkları 13°C ile 30°C arasında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı ise %71'e yükselecek. Pazar günü sıcaklıkların 14°C ile 32°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %76 seviyelerine ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Nem oranları da yükselebilir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olacak. Güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Gerekli koruyucu önlemleri almak da bir o kadar önemli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Hafif giysiler tercih edilmelidir.

Sıcak ve nemli hava koşullarında vücut ısısını dengede tutmak gerekir. Bol su tüketilmeli. Ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Alkol ve kafeinli içeceklerin tüketimi sınırlı olmalıdır. Aşırı fiziksel aktivitelerden uzak durulmalıdır. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarına karşı koruma sağlayacaktır.