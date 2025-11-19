Manisa 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 19 Kasım 2025 Çarşamba gününde hava durumu parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 21°C arasında değişecektir. Nem oranı %62 ile %91 arasında seyredecek. Rüzgar hızı ise 9 km/saat civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında pek bir değişiklik beklenmemektedir. 20 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 17°C arasında değişecektir. 21 Kasım Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. O gün sıcaklıklar 14°C ile 23°C arasında seyredecektir.

22 Kasım Cumartesi günü hava kapalı ve sıcaklık 15°C ile 23°C arasında olacak. 23 Kasım Pazar günü ise hafif yağmur beklenmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak gerekir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.