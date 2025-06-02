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Manisa 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 2 Haziran Pazartesi hava durumu açık ve güneşli olacak.

Manisa 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 2 Haziran Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 3 Haziran Salı günü sıcaklık 31°C olacak. 4 Haziran Çarşamba günü 34°C'ye, 5 Haziran Perşembe günü ise 36°C'ye kadar yükselebilir.

Bu sıcaklıklar, Manisa'nın Haziran ayındaki ortalama değerlerinin üzerindedir. Haziran ayında ortalama gündüz sıcaklığı 23.3°C, gece sıcaklığı ise 16.7°C olarak kaydedilmektedir.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda su kaynakları hızla buharlaşır. Bu nedenle su seviyeleri düşer ve sulama ihtiyacı artar. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Sıcak çarpması, dehidrasyon ve diğer sıcakla ilgili sağlık sorunları riski artar.

Önümüzdeki günlerde su kaynaklarını verimli kullanmak önemlidir. Sulama sistemlerini optimize etmek, özellikle tarım sektöründe su tasarrufu yöntemlerini uygulamak gerekir. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde gölge alanlarda kalmak da önemlidir. İnsanların bol su içmesi, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmesi, ayrıca güneş koruyucu ürünler kullanması sağlık açısından gereklidir.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Bu dönemde enerji tasarrufu sağlamak için klima ve diğer elektrikli cihazların kullanımını sınırlamak gereklidir. Enerji verimli ürünler tercih edilmeli ve gereksiz enerji tüketiminden kaçınılmalıdır. Bu önlemler çevre ve ekonomi açısından olumlu etki yaratacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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