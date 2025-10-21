HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 21 Ekim Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu ve kısmen bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında değişirken, nem oranı %60 civarında kalacaktır. Rüzgar hızı 1.92 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği göz önünde bulundurulmalı. Yağmurluk ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Manisa 21 Ekim Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Manisa'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu, kısmen bulutlu olarak öngörülmektedir. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında değişecektir. Nem oranı %60 civarındadır. Rüzgar hızı ise 1.92 km/saat olarak beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik gözlemlenmeyecektir. 22 Ekim Çarşamba günü hava kapalı olacaktır. Sıcaklıklar 13°C ile 20°C arasında seyredecektir. 23 Ekim Perşembe günü hafif yağmur beklenmektedir. Sıcaklıklar 15°C ile 17°C arasında olacaktır. 24 Ekim Cuma günü hava yine kapalı kalacaktır. Sıcaklıklar 13°C ile 19°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini dikkate almak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilmektedir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak da önem taşır. Nem oranının yüksek olması alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanlara dikkat etmelerini gerektirmektedir. Rüzgar hızı düşük olsa da, açık hava etkinliklerinde ani yağışlara hazırlıklı olmakta fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ameliyathanede uzun hava ve türkü sürprizi...Ameliyathanede uzun hava ve türkü sürprizi...
Van’da bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildiVan’da bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.