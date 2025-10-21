Manisa 21 Ekim Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu, kısmen bulutlu olarak öngörülmektedir. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında değişecektir. Nem oranı %60 civarındadır. Rüzgar hızı ise 1.92 km/saat olarak beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik gözlemlenmeyecektir. 22 Ekim Çarşamba günü hava kapalı olacaktır. Sıcaklıklar 13°C ile 20°C arasında seyredecektir. 23 Ekim Perşembe günü hafif yağmur beklenmektedir. Sıcaklıklar 15°C ile 17°C arasında olacaktır. 24 Ekim Cuma günü hava yine kapalı kalacaktır. Sıcaklıklar 13°C ile 19°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini dikkate almak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilmektedir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak da önem taşır. Nem oranının yüksek olması alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanlara dikkat etmelerini gerektirmektedir. Rüzgar hızı düşük olsa da, açık hava etkinliklerinde ani yağışlara hazırlıklı olmakta fayda vardır.