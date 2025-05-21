Manisa 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 29°C civarında, gece ise 14°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalarına özgü tipik bir durumu yansıtıyor.

22 Mayıs Perşembe'den 24 Mayıs Cumartesi'ye kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. Bu dönemde gündüz hava sıcaklıklarının 32°C'ye kadar yükselebileceği, geceleri ise 15°C civarında seyredeceği öngörülüyor. Sıcaklıkların artması, yaz mevsiminin yaklaşmasını gösteriyor.

Öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geleceği için ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacak. Bu durum, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanmaları, şapka ve koruyucu giysiler tercih etmeleri öneriliyor. Ayrıca, bol su tüketmeleri ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmaları tavsiye ediliyor.

Yüksek sıcaklıkların devamı su kaynaklarının azalmasına ve kuraklık riskinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle, su tasarrufu sağlamak önemlidir. Gereksiz su tüketiminden kaçınılmalı, sulama sabah erken veya akşam geç saatlerde yapılmalı. Su buharlaşmasını en aza indirmek için sulama yöntemleri optimize edilmelidir.

Yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için hassas grupların korunması önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar aşırı sıcaklardan korunmalıdır. Serin ve gölge alanlarda vakit geçirmeleri, düzenli aralıklarla su içmeleri ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları gerekmektedir.