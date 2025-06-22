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Manisa 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 22 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Manisa 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 19°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif, yağış ihtimali düşük bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 23 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar 32°C'ye yükselecek; gece sıcaklığı 19°C civarında kalacak. 24 Haziran Salı günü sıcaklık 33°C'ye ulaşacak, gece sıcaklığı 20°C civarında olacak. 25 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 34°C'ye kadar çıkacak; gece sıcaklığı ise 21°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olacağı için, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, tarım ürünleri ve hayvanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini gözden geçirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, hayvanların serin ortamlarda tutulması sağlanmalıdır. Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabileceğinden, enerji tasarrufu önlemleri almak da önemlidir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceği öngörülmektedir. Bu nedenle, gerekli önlemleri almak olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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