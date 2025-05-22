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Manisa 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 22 Mayıs Perşembe hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 33°C, gece ise 16°C civarında olacak.

Manisa 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise 16°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla Manisa'nın tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 23 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 32°C, 24 Mayıs Cumartesi günü 34°C ve 25 Mayıs Pazar günü ise 35°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dikkatli olunmalıdır. Gün ortasında dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilendiği unutulmamalıdır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturmak faydalı olacaktır. Perdelerin kapalı tutulması önerilir. Fan veya klima gibi serinletici cihazlar kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, özellikle kalp ve solunum rahatsızlığı olanların daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekli planlamalar bu bilgilere göre yapılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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