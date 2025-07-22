Manisa 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu aşırı sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 41°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 26°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %25, gece ise %44 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 23 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 42°C'ye ulaşacak. 24 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 42°C olacak. 25 Temmuz Cuma günü ise 43°C seviyelerine çıkacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Aşırı sıcak hava koşulları, insanlar ve çevre için çeşitli riskler taşıyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunulmaması öneriliyor. Dışarı çıkılması gerektiğinde, koruyucu giysiler, şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketimi ve ağır yemeklerden kaçınmak vücut sağlığını koruyacaktır.

Çevre açısından, yüksek sıcaklıklar su kaynaklarının hızla buharlaşmasına yol açabilir. Su tasarrufu yaparak, kişisel ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Aşırı sıcakların elektrik tüketimini artırabileceği de akılda tutulmalıdır. Enerji tasarrufu sağlayarak hem faturaları düşürebiliriz, hem de çevreye katkıda bulunabiliriz.

Manisa'da önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşulları devam edecek. Kişisel ve çevresel önlemler alarak, bu zorlu koşullardan en az şekilde etkilenebiliriz.