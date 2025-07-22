HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu aşırı sıcak ve güneşli olacak.

Manisa 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Manisa'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu aşırı sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 41°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 26°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %25, gece ise %44 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 23 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 42°C'ye ulaşacak. 24 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 42°C olacak. 25 Temmuz Cuma günü ise 43°C seviyelerine çıkacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Aşırı sıcak hava koşulları, insanlar ve çevre için çeşitli riskler taşıyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunulmaması öneriliyor. Dışarı çıkılması gerektiğinde, koruyucu giysiler, şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketimi ve ağır yemeklerden kaçınmak vücut sağlığını koruyacaktır.

Çevre açısından, yüksek sıcaklıklar su kaynaklarının hızla buharlaşmasına yol açabilir. Su tasarrufu yaparak, kişisel ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Aşırı sıcakların elektrik tüketimini artırabileceği de akılda tutulmalıdır. Enerji tasarrufu sağlayarak hem faturaları düşürebiliriz, hem de çevreye katkıda bulunabiliriz.

Manisa'da önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşulları devam edecek. Kişisel ve çevresel önlemler alarak, bu zorlu koşullardan en az şekilde etkilenebiliriz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendiŞanlıurfa’da yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi
Siverek’te nesli tükenme tehlikesi altındaki kulaklı baykuş görüldüSiverek’te nesli tükenme tehlikesi altındaki kulaklı baykuş görüldü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki milletvekili CHP'ye geçiyor! Özgür Özel duyuracak...

İki milletvekili CHP'ye geçiyor! Özgür Özel duyuracak...

Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Bölüm başı istediği ücret yapım şirketini şoke etti! Kuruluş Osman'dan ayrıldı

Bölüm başı istediği ücret yapım şirketini şoke etti! Kuruluş Osman'dan ayrıldı

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Marmara 42 dereceyi bulacak!

Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Marmara 42 dereceyi bulacak!

Türkiye'nin konuştuğu 'yanlış adres' cinayetinde cezalar belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu 'yanlış adres' cinayetinde cezalar belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.