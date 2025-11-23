HABER

Manisa 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 21°C, gece ise 10°C civarında tahmin edilmekte. Nem oranı %53, rüzgar hızı 5.8 km/saat olarak ölçülecek. 24 Kasım'da hava kapalı kalacak ve sıcaklık 8°C civarında seyredecek. Gün gün benzer hava koşulları devam ederken, soğuk havalara uygun giyinmek önem kazanıyor. Su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler dışarıda rahatlık sağlayacak.

Manisa'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C, gece en düşük sıcaklık ise 10°C civarında bekleniyor. Nem oranı %53 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.8 km/saat civarında olacak. Gün doğumu 07:58'de, gün batımı ise 17:47'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 24 Kasım Pazartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 8°C civarında seyredecek. Diğer günlerde de benzer hava koşulları devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalıdır. Ayrıca şemsiyeler ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde başınızı korumak için şapka veya bere takmak da önemlidir. Bu, soğuk algınlıklarını önlemek açısından yararlıdır.

