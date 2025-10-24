HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli, gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 13°C olacak. Rüzgar hafif eserek doğu-kuzeydoğudan gelecek. Ekim ayının sonuna yaklaşırken, 25 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 24°C, 26 Ekim Pazar günü 25°C'ye yükselecek. Nem oranı %47 ile %50 arasında değişecek. Bu dönemde kalın giysiler sabah ve akşam saatlerinde tercih edilmeli, gündüzleri ise hafif kıyafetler uygun olacaktır.

Manisa 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C civarında ölçülecek. Gece sıcaklığı ise 13°C seviyelerinde kalacak. Rüzgarın hafif, yaklaşık 1.68 km/s hızında esmesi bekleniyor. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden gelecek. Nem oranı %56 civarında olacak.

25 Ekim Cumartesi günü hava sıcaklığının 24°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. 26 Ekim Pazar günü ise sıcaklığın 25°C'ye çıkması bekleniyor. Bu günlerde hava açık ve güneşli kalacak. Hafta sonu rüzgar hafif esecek. Nem oranı %47 ile %50 arasında değişecek.

Ekim ayının sonlarına doğru, 27 Ekim Pazartesi günü sıcaklığın 27°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. Hava koşulları parlak güneş ışığıyla açık olacak. Bu dönemde rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %46 civarında kalacak.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları kalın giysiler tercih edilebilir. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler uygun olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de gözler Ankara'da! Kurultay davası başladıCHP'de gözler Ankara'da! Kurultay davası başladı
DEM Parti'den 'İmamoğlu ve TELE 1' tepkisiDEM Parti'den 'İmamoğlu ve TELE 1' tepkisi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.