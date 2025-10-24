Manisa 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23°C civarında ölçülecek. Gece sıcaklığı ise 13°C seviyelerinde kalacak. Rüzgarın hafif, yaklaşık 1.68 km/s hızında esmesi bekleniyor. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden gelecek. Nem oranı %56 civarında olacak.

25 Ekim Cumartesi günü hava sıcaklığının 24°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. 26 Ekim Pazar günü ise sıcaklığın 25°C'ye çıkması bekleniyor. Bu günlerde hava açık ve güneşli kalacak. Hafta sonu rüzgar hafif esecek. Nem oranı %47 ile %50 arasında değişecek.

Ekim ayının sonlarına doğru, 27 Ekim Pazartesi günü sıcaklığın 27°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. Hava koşulları parlak güneş ışığıyla açık olacak. Bu dönemde rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %46 civarında kalacak.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları kalın giysiler tercih edilebilir. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler uygun olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlığınızı korumaya yardımcı olur.