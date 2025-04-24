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Manisa 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu açık olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 9°C civarında seyredecek.

Manisa 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

25 Nisan Cuma günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 11°C olacak. 26 Nisan Cumartesi günü bir veya iki kısa süreli sağanak görülecek. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 12°C olacak. 27 Nisan Pazar günü yer yer sağanaklar devam edecek. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece 11°C civarında olacak.

28 Nisan Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 8°C olacak. 29 Nisan Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 11°C olacak. 30 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece 13°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışların beklendiği günlerde açık hava etkinliklerinizi planlarken alternatif kapalı mekanlar düşünmeniz faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olumsuz koşullardan etkilenmemenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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