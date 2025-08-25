HABER

Manisa 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Manisa 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Manisa'da 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 34°C civarında, gece ise 18°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %56 ile %73 arasında değişecek.

Önümüzdeki günler için benzer hava koşulları öngörülüyor. 26 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 34°C, 27 Ağustos Çarşamba günü 33°C, 28 Ağustos Perşembe günü ise 35°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 18°C ile 19°C arasında değişecek. Rüzgar yine kuzey yönünden orta şiddette esecek.

Bu sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması faydalı olacaktır. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından gereklidir. Evde kalınması gereken durumlarda serin ortamlarda bulunmak ve klima veya vantilatör kullanmak rahatlama sağlar.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, bu önlemleri alarak hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin sağlığını koruyabilirsiniz.

