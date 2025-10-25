HABER

Manisa 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 25°C arasında değişecekken, nem oranı %88 seviyelerinde olacak. Pazar günü hava kısmen güneşli, sıcaklık ise 16°C ile 25°C arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve su içmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Manisa 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Manisa'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu az bulutlu olacak. Sıcaklık 24°C civarında ölçülecek. Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı %88 olacak. Rüzgar hızı ise saatte 3.8 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:26 şeklindedir. Gün batımı ise 18:14 olarak hesaplanmıştır.

Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 16°C ile 25°C arasında seyredecek. Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 27°C arasında değişecek. Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 10°C ile 24°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bu durum planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmenizi gerektirir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse bir ceket bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Hava koşullarına bağlı olarak nem oranı yüksek olabilir. Bu nedenle nemden korunmak için uygun kıyafetler seçmelisiniz. Bol su içmek sağlığınız açısından önemlidir. Rüzgarın hızı düşük tahmin ediliyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olmak önemlidir. Açık alanlarda korunaklı yerlerde bulunmak rahatsızlıkları önleyebilir.

Hava koşullarının planlarınızı etkilememesi için esnek olmalısınız. Gerekirse alternatif planlar yapmak gününüzü daha keyifli hale getirebilir.

En Çok Aranan Haberler

