Manisa 25 Kasım Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 17°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %69 civarında. Rüzgar hızı saatte 4.2 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:04. Gün batımı ise 17:49 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 26 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında seyredecek. 27 Kasım Perşembe günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında olacak. 28 Kasım Cuma günü artan bulutlar görülecek. Sıcaklık 10°C ile 19°C arasında öngörülüyor. 29 Kasım Cumartesi günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında olacak. 30 Kasım Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Sıcaklıklar 7°C ile 16°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak önemli. Planlarınızı yaparken güncel hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse bir ceket bulundurmak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Nemden korunmak için uygun kıyafetler seçmeli ve bol su içmelisiniz. Rüzgarın hızı düşük tahmin ediliyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olmak önemlidir. Açık alanlarda korunaklı yerlerde bulunmak ruhsal olarak rahatlatıcı olacaktır.