HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 35°C'ye kadar yükselecek.

Manisa 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bu sıcaklık, yazın habercisi olarak kabul edilir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunar.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacak. 26 Mayıs Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek. 27 ve 28 Mayıs Salı ve Çarşamba günlerinde hava daha sakinleşecek. Puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar sırasıyla 26°C ve 27°C seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde 25 Mayıs'taki yüksek sıcaklıklar nedeniyle, güneş ışınlarının dik açıyla yeryüzüne ulaştığı saatlerde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. UV endeksi yüksek olacağı için, bu saatlerde şapka ve güneş koruyucu kullanımı cilt sağlığı açısından faydalıdır. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

26 Mayıs'taki sağanak yağışlar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektirir. Yanınızda su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmamak ve trafikte dikkatli olmak önemlidir.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı esnek planlar yaparak, sıcak ve yağmurlu günlerde keyifli ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayla evinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendiYayla evinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
Kütahya’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 1 tutuklamaKütahya’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir fenomen dizide daha başrol ayrılıyor! Şaşırtan değişiklik

Bir fenomen dizide daha başrol ayrılıyor! Şaşırtan değişiklik

Galatasaray'ın yıldızı maçın ardından ayrılık açıklaması yaptı! "Galatasaray'a teşekkür ederim"

Galatasaray'ın yıldızı maçın ardından ayrılık açıklaması yaptı! "Galatasaray'a teşekkür ederim"

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Suriye'de dikkat çeken PKK detayı! O bölgeyi tehdit için kullanıyorlar: 'Suriye için hayati öneme sahip'

Suriye'de dikkat çeken PKK detayı! O bölgeyi tehdit için kullanıyorlar: 'Suriye için hayati öneme sahip'

'Free İmamoğlu...' CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı

'Free İmamoğlu...' CHP'li vekiller 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.