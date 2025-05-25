Manisa 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Bu sıcaklık, yazın habercisi olarak kabul edilir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunar.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacak. 26 Mayıs Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek. 27 ve 28 Mayıs Salı ve Çarşamba günlerinde hava daha sakinleşecek. Puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar sırasıyla 26°C ve 27°C seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde 25 Mayıs'taki yüksek sıcaklıklar nedeniyle, güneş ışınlarının dik açıyla yeryüzüne ulaştığı saatlerde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. UV endeksi yüksek olacağı için, bu saatlerde şapka ve güneş koruyucu kullanımı cilt sağlığı açısından faydalıdır. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

26 Mayıs'taki sağanak yağışlar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektirir. Yanınızda su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmamak ve trafikte dikkatli olmak önemlidir.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı esnek planlar yaparak, sıcak ve yağmurlu günlerde keyifli ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.