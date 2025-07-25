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Manisa 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 25 Temmuz 2025 Cuma günü, en yüksek sıcaklığın 41°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Manisa 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 25 Temmuz 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 41°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 38°C'ye kadar çıkmasına neden olabilir. Rüzgar, kuzey yönünden orta şiddette esecek. Bu durum, hava sıcaklığını hafifçe dengeleyebilir. Nem oranı %21 civarında olacak. Bu, havanın kuru olduğunu ve terlemenin daha hızlı gerçekleşeceğini gösteriyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 27°C civarına düşmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. 26 Temmuz Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 41°C, 27 Temmuz Pazar günü ise 42°C olacak. 28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıklar yine 42°C civarında seyredecek.

Aşırı sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Sıcak havalar, vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırabilir. Bu durum, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gereklidir. Ayrıca, klimalı ortamlarda kalmak ya da gölgelik alanları tercih etmek de faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, tarım ürünlerini de olumsuz etkileyebilir. Bu dönemde su kaynaklarının verimli kullanılması önemlidir. Bitkilerin düzenli olarak sulanması, ürün verimliliğini artırabilir. Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırarak elektrik kesintilerine neden olabilir. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması önerilir. Enerji verimli ürünlerin kullanılması da faydalıdır.

Aşırı sıcaklar, hava kalitesini de olumsuz etkileyebilir. Bu durum, solunum yolu hastalıkları olanlar için risk oluşturabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Hava temizleyicileri kullanmak da faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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