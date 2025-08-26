Manisa 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 19°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 27 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 33°C, 28 Ağustos Perşembe günü ise 35°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 18°C ile 20°C arasında değişecek. Rüzgar yine kuzey yönünden orta şiddette esecek.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra dönemlerinde bunaltıcı hale gelebilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak havanın etkisini azaltmak için serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.

Tarım alanlarında da sulama sistemlerini etkin kullanmak önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmek verimliliği artırır. Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, bu önlemleri alarak hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdekilerin sağlığını koruyabilirsiniz.