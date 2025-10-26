Manisa 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25-26°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 13-15°C olacak. Nem oranı %80-90 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı 4-6 km/saat olarak hissedilecek. Gün doğumu 07:30'da, gün batımı 18:15'te gerçekleşecek.

27 Ekim Pazartesi günü hava yine açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 25-26°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 15-16°C civarında seyredecek. 28 Ekim Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 16°C civarında ölçülecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve ılıman olacak. Sabah saatlerinde sis olabileceği için trafikte dikkatli olunması önemlidir. Gün içinde sıcaklıklar 25-27°C arasında kalacak. Bu sıcaklıklarda hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Gece sıcaklıkları 13-16°C olacağından akşam serin geçebilir. Akşam planları yaparken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.