HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25-26°C, gece sıcaklıkları ise 13-15°C seviyelerinde seyredecek. 27 Ekim Pazartesi günü de açık hava durumu devam edecek. Nem oranı %80-90 civarında değişerken, rüzgar hızı 4-6 km/saat aralığında hissedilecek. 28 Ekim Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu süreçte sabah saatlerinde sis olabileceği için dikkatli olunması öneriliyor.

Manisa 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25-26°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 13-15°C olacak. Nem oranı %80-90 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı 4-6 km/saat olarak hissedilecek. Gün doğumu 07:30'da, gün batımı 18:15'te gerçekleşecek.

27 Ekim Pazartesi günü hava yine açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 25-26°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 15-16°C civarında seyredecek. 28 Ekim Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 16°C civarında ölçülecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve ılıman olacak. Sabah saatlerinde sis olabileceği için trafikte dikkatli olunması önemlidir. Gün içinde sıcaklıklar 25-27°C arasında kalacak. Bu sıcaklıklarda hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Gece sıcaklıkları 13-16°C olacağından akşam serin geçebilir. Akşam planları yaparken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybettiEşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Valilik duyurdu! 4 ilçede gösteri yürüyüşleri 1 gün yasaklandıValilik duyurdu! 4 ilçede gösteri yürüyüşleri 1 gün yasaklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.