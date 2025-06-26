Manisa 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklıklarla bunaltıcı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40°C'ye kadar yükselebilir. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için zorluklar yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 27 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 41°C'ye ulaşacak. 28 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 39°C civarında seyredecek. Hafta sonu boyunca sıcaklık yüksek seviyelerde kalabilir. Bu durum, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık risklerini artırabilir.

29 ve 30 Haziran tarihlerinde hava sıcaklıkları biraz düşecek. 29 Haziran'da sıcaklık 31°C, 30 Haziran'da ise 29°C olarak öngörülüyor. Bu tarihlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Bu yağışlar, hava koşullarında geçici bir rahatlama sağlayabilir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler arasında, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak yer alıyor. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek de öneriliyor. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak, cilt koruması açısından önemlidir. Evde kalınması gereken durumlarda, serin ortamlarda vakit geçirmek ve klima veya vantilatör kullanmak rahatlama sağlayacaktır.

Sıcak hava dalgaları, özellikle kalp ve solunum rahatsızlıkları olan kişiler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, sağlık durumu hassas olan kişilerin dikkatli olmaları önemlidir. Gerekirse bir sağlık profesyoneline danışmaları da faydalı olacaktır. Yaşlılar ve çocukların sıcak havalarda daha fazla korunması gerektiğini unutmamak gerekir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurarak, güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.