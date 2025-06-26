HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Manisa 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklıklarla bunaltıcı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 40°C'ye kadar yükselebilir. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için zorluklar yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 27 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 41°C'ye ulaşacak. 28 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 39°C civarında seyredecek. Hafta sonu boyunca sıcaklık yüksek seviyelerde kalabilir. Bu durum, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık risklerini artırabilir.

29 ve 30 Haziran tarihlerinde hava sıcaklıkları biraz düşecek. 29 Haziran'da sıcaklık 31°C, 30 Haziran'da ise 29°C olarak öngörülüyor. Bu tarihlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Bu yağışlar, hava koşullarında geçici bir rahatlama sağlayabilir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler arasında, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak yer alıyor. Bol su tüketmek, hafif ve açık renkli giysiler giymek de öneriliyor. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak, cilt koruması açısından önemlidir. Evde kalınması gereken durumlarda, serin ortamlarda vakit geçirmek ve klima veya vantilatör kullanmak rahatlama sağlayacaktır.

Sıcak hava dalgaları, özellikle kalp ve solunum rahatsızlıkları olan kişiler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, sağlık durumu hassas olan kişilerin dikkatli olmaları önemlidir. Gerekirse bir sağlık profesyoneline danışmaları da faydalı olacaktır. Yaşlılar ve çocukların sıcak havalarda daha fazla korunması gerektiğini unutmamak gerekir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurarak, güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Buna göre planlama yapmak, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kameradaAdana'da korkunç olay! Bile bile yeğenini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada
Yer: Hatay! Yol verme kavgasında satırla saldırdıYer: Hatay! Yol verme kavgasında satırla saldırdı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin en zenginlerinden! Ünlü holdinge polis çağrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türkiye'nin en zenginlerinden! Ünlü holdinge polis çağrıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Dev indirim geldi, yeni fiyatlar akaryakıt tabelasında!

Dev indirim geldi, yeni fiyatlar akaryakıt tabelasında!

İzmir'de ciğerlerimiz yanıyor! 175 ev boşaltıldı, 500'den fazla vatandaş tahliye edildi

İzmir'de ciğerlerimiz yanıyor! 175 ev boşaltıldı, 500'den fazla vatandaş tahliye edildi

Türkiye'de kadın olmak zor! Tecavüze uğradı, nişanı bozuldu, katledildi... Sapıkla cani cezaevine gönderildi

Türkiye'de kadın olmak zor! Tecavüze uğradı, nişanı bozuldu, katledildi... Sapıkla cani cezaevine gönderildi

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Belediye başkanı CHP'den istifa etti

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Belediye başkanı CHP'den istifa etti

Satranç oynayan gençleri kaldırmaya çalışmıştı! Ne iş yaptığı belli oldu

Satranç oynayan gençleri kaldırmaya çalışmıştı! Ne iş yaptığı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.