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Manisa 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 26 Mayıs Pazartesi hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak.

Manisa 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Ardından sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 23°C, gece ise 11°C civarında olacak. Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

27 Mayıs Salı günü hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Çoğunlukla güneşli bir gün yaşanacak. Sıcaklıklar 26°C civarında olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığının 28°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Güneşli bir gün geçirileceği öngörülüyor. 29 Mayıs Perşembe günü ise hava 27°C civarında olacak. Yine çoğunlukla güneşli bir gün yaşanması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliğini göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmayın. Kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Gerekli durumlarda bir şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmalısınız. Ayrıca güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmayı ve bol su içmeyi ihmal etmeyin. Bu, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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