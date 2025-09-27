HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 27 Eylül Cumartesi hava durumu gündüz sıcaklığı 30°C olacak. İşte detaylar...

Manisa 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 22 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz saatlerinde %39 civarında olacak. Gece sıcaklık 14°C'ye düşecek. Rüzgar hızı 9 kilometreye inecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 28 Eylül Pazar günü sıcaklık 26°C civarında kalacak. 29 Eylül Pazartesi günü 22°C olacağı tahmin ediliyor. 30 Eylül Salı günü ise sıcaklık 24°C olması bekleniyor. Rüzgar hızları da benzer seviyelerde devam edecek.

Bu sıcak ve kısmen güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak gereklidir. Koruyucu kıyafetler giymek de faydalı olacaktır. Bol su tüketimi bu hava şartlarında önemlidir. Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Spor yaparken aşırı sıcaklardan kaçınmak, serin saatlerde faaliyet göstermek yararlıdır. Gece saatlerinde hava serinleyeceğinden ince bir ceket bulundurmak rahatlık sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi!BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi!
Tırın çarptığı genç hayatını kaybettiTırın çarptığı genç hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.