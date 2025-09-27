Manisa 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 22 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz saatlerinde %39 civarında olacak. Gece sıcaklık 14°C'ye düşecek. Rüzgar hızı 9 kilometreye inecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 28 Eylül Pazar günü sıcaklık 26°C civarında kalacak. 29 Eylül Pazartesi günü 22°C olacağı tahmin ediliyor. 30 Eylül Salı günü ise sıcaklık 24°C olması bekleniyor. Rüzgar hızları da benzer seviyelerde devam edecek.

Bu sıcak ve kısmen güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak gereklidir. Koruyucu kıyafetler giymek de faydalı olacaktır. Bol su tüketimi bu hava şartlarında önemlidir. Hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Spor yaparken aşırı sıcaklardan kaçınmak, serin saatlerde faaliyet göstermek yararlıdır. Gece saatlerinde hava serinleyeceğinden ince bir ceket bulundurmak rahatlık sağlar.