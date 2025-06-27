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Manisa 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli koşullarla belirlenecek.

Manisa 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 27 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli koşullarla belirlenecek. En yüksek sıcaklık 41°C, en düşük sıcaklık ise 22°C civarında olacak. Nem oranı %24 seviyelerinde seyrederken, rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 9 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 38°C'ye düşecek. 29 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 32°C civarına gerileyecek. 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 33°C olması tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıklar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de gereklidir. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve bitkilerin su ihtiyacını karşılamaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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