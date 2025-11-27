Manisa 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C olacaktır. Gece ise en düşük sıcaklık 10°C civarında beklenmektedir. Nem oranı %70 civarında seyreder. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

Cuma günü, 28 Kasım 2025, Manisa'da sağanak yağışlar beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 10°C civarında olacaktır. Nem oranı %80'e ulaşacaktır. Rüzgar hızı 10 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Cumartesi günü, 29 Kasım 2025, yağmur geçişleri beklenmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 14°C, gece en düşük sıcaklık 9°C civarında olacaktır. Nem oranı %85'e yükselecektir. Rüzgar hızı 12 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Açık hava etkinlikleri için uygun olmayabilir. Planlarınızı buna göre yapmanızda fayda vardır.

Pazar günü, 30 Kasım 2025, bulutlu ve güneşli hava beklenmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 15°C, gece en düşük sıcaklık 6°C civarında olacaktır. Nem oranı %75 civarında seyreder. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik olabilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz önemlidir. Yağmurluklar sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanızda fayda vardır.