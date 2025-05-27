Manisa 27 Mayıs Salı hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

28 Mayıs Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 27°C civarında kalacak. 29 Mayıs Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 26°C civarında olacak. 30 Mayıs Cuma günü ise bulutların arasından aralıklı olarak güneş göreceğiz. Hava durumu yine 26°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek iyi bir fikir. Gerektiğinde bir ceket bulundurmakta yarar var. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Aniden değişebilecek koşullara karşı hazırlıklı olmak, günlük planları daha esnek hale getirebilir.