Manisa 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Nisan ayı boyunca Manisa'da ortalama gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı ise 6.7°C olarak kaydedilmiştir. Bu süreçte yağış miktarı 72 mm, yağmurlu gün sayısı ise 7'dir. Nem oranı %68 civarındadır.

Hava koşullarına uygun şekilde giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, açık hava etkinliklerini yağmursuz günlere denk getirmek, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.