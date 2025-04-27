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Manisa 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 27 Nisan 2025 Pazar günü hava durumu yer yer sağanaklarla geçecektir. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak. 28 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklığı 21°C, 29 Nisan Salı günü ise 23°C civarında olması bekleniyor.

Manisa 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Nisan ayı boyunca Manisa'da ortalama gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı ise 6.7°C olarak kaydedilmiştir. Bu süreçte yağış miktarı 72 mm, yağmurlu gün sayısı ise 7'dir. Nem oranı %68 civarındadır.

Hava koşullarına uygun şekilde giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, açık hava etkinliklerini yağmursuz günlere denk getirmek, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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