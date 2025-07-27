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Manisa 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Manisa 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve aşırı sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 44°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 22°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 43°C olacak. 29 Temmuz Salı günü sıcaklık 41°C, 30 Temmuz Çarşamba günü 39°C ve 31 Temmuz Perşembe günü de 39°C olarak tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde, açık hava etkinliklerinden kaçınılması önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Tarım sektöründe çalışanların, güneşin en yoğun olduğu saatlerde çalışmamaları önem taşıyor. Uygun koruyucu giysiler kullanmaları da gerekmektedir. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Bu nedenle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması hayati önem taşır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu dönemde, vatandaşların ve ilgili sektörlerin gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır. Sağlıklarını korumalı ve çevre güvenliğini sağlamalıdırlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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