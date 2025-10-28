HABER

Manisa 28 Ekim Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 28 Ekim'den itibaren hava durumu ılıman bir seyir izleyecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur beklenirken, gündüz sıcaklık 24°C olacak. Akşam saatlerinde az bulutlu hava 19°C'ye gerileyecek. 29 Ekim'de güneşli günler başlayacak ve sıcaklık 21°C'ye yükselecek. 30 Ekim ve 31 Ekim'de ise 22°C ve 21°C bekleniyor. Sabah ve akşam serinliğine dikkat edilmeli, kat kat giyinmek öneriliyor. Hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur.

Manisa'da 28 Ekim 2025 Salı günü, sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C olacak. Hava parçalı bulutlu bir görünüme sahip. Akşam saatlerinde hava az bulutlu, sıcaklık ise 19°C civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15°C'ye düşecek. Hava yine parçalı bulutlu kalacak. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek.

29 Ekim Çarşamba sabah saatlerinde hava sıcaklığı 21°C olacak. Gece ise sıcaklık 8°C civarına düşecek. Gündüz saatlerinde hava açık ve güneşli geçecek. 30 Ekim Perşembe sabah saatlerinde hava sıcaklığı 22°C olacak. Gece sıcaklığı 10°C düzeyinde kalacak. Gündüz saatlerinde hava az bulutlu olacak.

31 Ekim Cuma sabah saatlerinde sıcaklık 21°C olacak. Gece sıcaklığı ise 11°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava ılıman ve güneşli seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir.

Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine dikkat etmek önemlidir. Uygun giysilerle korunmak, sağlıklı bir gün geçirmenizi sağlar. Rahat bir gün geçirmek için hazırlıklı olmak önemlidir.

