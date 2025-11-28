HABER

Manisa 28 Kasım Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları oldukça değişken olacak. Gün boyunca sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıkların 11°C ile 20°C arasında değişmesi bekleniyor. Hafta sonu ise yağmur geçişleri ve bulutlu hava görülecek. 29 Kasım Cumartesi sıcaklık 9°C ile 15°C arasında, 30 Kasım Pazar ise 6°C ile 16°C arasında seyredecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve açık hava etkinliklerini uygun koşullarda planlamak önemli.

Manisa'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük 11°C, en yüksek 20°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %79 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 1.1 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:06'dır. Gün batımı saati ise 17:50'dir.

Hafta sonu hava koşullarında bir iyileşme beklenmektedir. 29 Kasım Cumartesi günü yağmur geçişleri yaşanabilir. Sıcaklıkların 9°C ile 15°C arasında değişmesi öngörülmektedir. 30 Kasım Pazar günü zaman zaman bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 6°C ile 16°C arasında seyredeceği tahmin edilmektedir. 1 Aralık Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 5°C ile 16°C arasında olacağı düşünülmektedir.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 28 Kasım Cuma günü beklenen sağanak yağışlar için su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Hafta sonu yağmur geçişleri ve bulutlu hava nedeniyle açık hava etkinliklerini planlarken dikkatli olunmalıdır. Hava durumunu kontrol etmek ve gerektiğinde esnek planlar yapmak akıllıca bir yaklaşımdır. Soğuk havaya karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmeliyiz. Sıcak içecekler tüketmek de olası soğuk algınlıklarına karşı koruyucu olacaktır. Hava koşullarına uygun araç kullanımı ve trafik kurallarına dikkat edilmesi, güvenli bir seyahat için önemlidir.

