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Manisa 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 28 Mayıs Çarşamba hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Manisa 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında ölçülecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerleri ile uyumludur. Mayıs ayında Manisa'da ortalama sıcaklık 18.4°C, en düşük sıcaklık 12.3°C ve en yüksek sıcaklık 24.4°C olarak kaydedilmektedir.

29 Mayıs Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 26°C ile 11°C arasında değişecek. 30 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 15°C olacak. 31 Mayıs Cumartesi günü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında olacak.

Manisa'nın Mayıs ayındaki iklimi genellikle ılımandır. Bu dönemde güneşli günler hakimdir. Ortalama nem oranı %57'dir. Yağmurlu gün sayısı 5 civarındadır. Gündüz sıcaklıkları 24.4°C'ye kadar yükselebilir. Geceleri ise sıcaklık 12.3°C'ye kadar düşmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına bağlı olarak, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların ılıman seviyelerde seyretmesi, aşırı sıcaklardan korunmak için ek bir önlem gerektirmemektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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