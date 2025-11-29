Manisa 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları önemli ölçüde değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10°C civarında olacak. Gün boyunca aralıklı sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16°C olacak. En düşük sıcaklık ise 8°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %80 ile %96 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:04, gün batımı ise 17:45 olarak hesaplandı.

Pazar, 30 Kasım 2025'te yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 10°C arasında değişecek. Nem oranı %64 ile %96 arasında olacak. Rüzgar hızı 6 km/saat civarında seyredecek. Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarının daha serin ve bulutlu olması bekleniyor. 1 Aralık Pazartesi günü yağışların sona ermesi tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 15°C ile 7°C arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı %68 ile %96 arasında olacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dikkatli olunması önemlidir. Yoğun yağışlar nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Yer yer kısa süreli yoğun yağışlar meydana gelebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafikte olanların hızlarını düşürmeleri önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Serin hava koşullarına karşı kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Vücut ısısını korumak sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Bu şekilde planlarınızı en iyi şekilde yapabilir, olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz.