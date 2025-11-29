HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 29 Kasım 2025 tarihinde hava koşulları önemli değişiklikler gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 10°C civarında olacak. Aralıklı sağanak yağışlar gün boyunca etkili olacak, en yüksek sıcaklık ise 16°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %80 ile %96 arasında değişecek. Yoğun yağışlar ve rüzgar hızı da göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmesi önerilir. Hava durumu düzenli takip edilmelidir.

Manisa 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Manisa'da 29 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları önemli ölçüde değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10°C civarında olacak. Gün boyunca aralıklı sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16°C olacak. En düşük sıcaklık ise 8°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %80 ile %96 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:04, gün batımı ise 17:45 olarak hesaplandı.

Pazar, 30 Kasım 2025'te yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 10°C arasında değişecek. Nem oranı %64 ile %96 arasında olacak. Rüzgar hızı 6 km/saat civarında seyredecek. Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarının daha serin ve bulutlu olması bekleniyor. 1 Aralık Pazartesi günü yağışların sona ermesi tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 15°C ile 7°C arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı %68 ile %96 arasında olacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dikkatli olunması önemlidir. Yoğun yağışlar nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Yer yer kısa süreli yoğun yağışlar meydana gelebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafikte olanların hızlarını düşürmeleri önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Serin hava koşullarına karşı kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Vücut ısısını korumak sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Bu şekilde planlarınızı en iyi şekilde yapabilir, olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırklareli’nde yağışlı yolda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdiKırklareli’nde yağışlı yolda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi
İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Denizin rengi değiştiİzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Denizin rengi değişti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.