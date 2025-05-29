Manisa 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgedeki tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 30 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 28°C'ye yükselecek. 31 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklığın 25°C'ye düşmesi öngörülüyor. 1 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 27°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Ani sıcaklık değişimleri veya kısa süreli yağışlar gibi beklenmedik hava olaylarına karşı hazırlıklı olmak faydalıdır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek de gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı, yanınızda uygun bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak iyi bir önlem olacaktır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak ılıman ve keyifli olacak. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası ani değişimlere karşı hazırlıklı olmaya yardımcı olacaktır.