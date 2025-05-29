HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, kısmen güneşli ve 26°C civarında olacak.

Manisa 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgedeki tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 30 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 28°C'ye yükselecek. 31 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklığın 25°C'ye düşmesi öngörülüyor. 1 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 27°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Ani sıcaklık değişimleri veya kısa süreli yağışlar gibi beklenmedik hava olaylarına karşı hazırlıklı olmak faydalıdır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek de gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı, yanınızda uygun bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak iyi bir önlem olacaktır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak ılıman ve keyifli olacak. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası ani değişimlere karşı hazırlıklı olmaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İHH'ya başsağlığı diliyorumİletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İHH'ya başsağlığı diliyorum
Güney Kore'de uçak kazası paniği!Güney Kore'de uçak kazası paniği!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Birçok koltuk değişecek… Şifre belli: “Sükûnet ve Enerji!”

Birçok koltuk değişecek… Şifre belli: “Sükûnet ve Enerji!”

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

Rektör Kemalettin Aydın'dan eylem yapan öğrencilere sert sözler!

Rektör Kemalettin Aydın'dan eylem yapan öğrencilere sert sözler!

Zam talebi Erdoğan'a iletildi, Mehmet Şimşek ile mekanizma kuruldu

Zam talebi Erdoğan'a iletildi, Mehmet Şimşek ile mekanizma kuruldu

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.