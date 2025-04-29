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Manisa 29 Nisan Salı hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Manisa 29 Nisan Salı hava durumu açıklandı. Manisa'da bugün hava durumu açık ve güneşli geçecek.

Manisa 29 Nisan Salı hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...
Nilgün Akbıyık

Manisa'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine uygun bir hava koşulunu gösteriyor.

30 Nisan Çarşamba günü, hava sıcaklığının 23°C'ye yükselebileceği bekleniyor. Gece sıcaklığı 11°C civarında olacak. Bu, gün boyunca güneşli ve ılıman bir hava anlamına geliyor. 1 Mayıs Perşembe günü, gündüz sıcaklığının 23°C, gece sıcaklığının ise 12°C olması öngörülüyor. Bu tarihte hava parçalı bulutlu olacak. 2 Mayıs Cuma günü, gündüz sıcaklığının 23°C, gece sıcaklığının 12°C olması ve yağmurlu bir hava koşulunun hakim olması bekleniyor. Bu durum, yağışlı bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 2 Mayıs Cuma günü, yağmurlu hava beklendiği için dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, gündüz sıcaklıklarının 23°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 10-12°C arasında değişeceğini dikkate alarak, sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmeniz önerilir.

Hava koşullarının zaman zaman değişebileceği ve güncel hava tahminlerini takip etmenin faydalı olacağı da hatırlatılmalıdır. Bu sayede planlarınızı en iyi şekilde yapabilir, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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